زاعمًا أن الميليشيات هي الضمان الوحيد للمسار الديمقراطي .. السويحلي: لن نقبل بتسليم السلاح

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، أن العناصر التابعة لهم، لن تُسلم السلاح، موضحًا إمكانية مناقشة قضية تفكيك الميليشيات بشرط تطبيقها على الجميع دون استثناء .

السويحلي قال في تسجيل مرئي له : “لن نقبل أبدًا بتسليم سلاح قواتنا وأبطالنا المدافعين عن العاصمة أو تسميتهم بالميليشيات، فنحن مؤمنون بأن وجود هؤلاء الأبطال هو الضمان الوحيد للمحافظة على المسار الديمقراطي لدولتنا الوليدة وعدم الانقلاب عليه كما حدث يوم في الرابع من أبريل من العام الماضي”، حسب وصفه .

وتابع: “إننا على استعداد لمناقشة قضية تفكيك الميليشيات بشرط تطبيقها على الجميع دون استثناء بدءًا بالميليشيا الأكبر في الرجمة التي تُسمي نفسها زورًا وبهتانًا “بالجيش الوطني”، بينما هي في الحقيقة عبارة عن تحالف مُكون من 17 ميليشيا قبلية ودينية مُتطرفة جمعتها المصلحة فقط باعتراف فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي”، حسب قوله .

من جهته، أعلن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، أمس الإثنين، أن المهمة التي وافق الاتحاد الأوروبي عليها لمراقبة تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، قد تبدأ عملها في آخر مارس المقبل، إذا ما توافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على التفاصيل خلال اجتماعهم المقبل.

بوريل أضاف خلال مؤتمر صحفي، نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، “اذا تمكنا من التوافق على تفاصيل المهمة في الاجتماع الأوروبي القادم لوزراء الخارجية، آمل أنه بنهاية مارس تكون العملية بدأت”.

وتابع بوريل: “هذه المهمة تشمل إرسال سفن وقطع حربية تابعة للناتو لمراقبة السفن التي ربما تحمل أسلحة إلى ليبيا، وسيتم إيقاف هذه السفن، لكن قواعد الاشتباك معها ستحددها لاحقًا اللجان العسكرية”.

واجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، في بروكسل، لمناقشة إمكانية مراقبة حظر الأسلحة على ليبيا باستخدام مهمة بحرية ثابتة، التي كان قد تم تعليقها بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء.

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