ترحيب بتحسّن خدمات مستشفى الثورة في البيضاء

لا يخفى على أحد ما يعانيه القطاع الصحي في كافة المدن الليبية، ولكن الجهود التي تبذل من قبل المسؤولين من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه شيء إيجابي، وفي هذا الإطار قام وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب بزيارة إلى مستشفى الثورة في مدينة البيضاء للوقوف على مستوى الخدمات الصحية المستحدثة.

ورغم قلة الإمكانيات، إلا أن التحسن في مستوى الخدمات المقدمة للمرضى بالمستشفى لاقى ردود فعل إيجابية من كل من راجعه بهذه الفترة.

يشار إلى أن الحكومة الليبية تعمل بكل طاقاتها من أجل تقديم الدعم الكامل للمستشفيات والمراكز الصحية ولم تدخر جهدا من أجل بناء قطاع صحي سليم في كافة المناطق والمدن الليبية.

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