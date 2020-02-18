سفيرة فرنسا تناقش مع القنصل الليبي بتونس تسهيل منح التأشيرات لليبيين

ناقشت سفيرة فرنسا لدى ليبيا، بياتريس لوفرايير، اليوم الثلاثاء، مع القنصل العام الليبي الجديد بتونس، فاضل القريو، سبل تعزيز التعاون بين البلدين خاصة فيما يتعلق بتسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين.

كما تطرق الاجتماع إلى إتمام بعض الإجراءات العالقة لبعض المواطنين لدى شركة «VFS» المزود الحصري لخدمات التأشيرة، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأكدت السفيرة الفرنسية استعداد بلادها لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين الليبيين، مشددة على ضرورة التعاون في كافة المجالات بين ليبيا وفرنسا.

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