مُرحبة بمبادرات إحلال السلام .. قيادة الجيش : على قوات الوفاق وقف النار فورًا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن المكتب الإعلامي للقيادة العامة لقوات الجيش، ترحيبه بجميع المبادرات التي تهدف لإحلال السلام في ليبيا، داعيًا إلى ضرورة الإلتزام بما تم التعهد عليه في مؤتمر برلين.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان له: “تُرحب القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بجميع المبادرات التي تهدف لإحلال السلام في البلاد، ومن هذا المنطلق، فإن وحدات القوات المسلحة تحترم وقف إطلاق النار حسب الأوامر العسكرية الموجهة إليهم”.

وتابع أن ذلك بهدف إضعاف الإمكانيات القتالية للمرتزقة الذين وصلوا من سوريا ليعاونوا عناصر الجماعات المسلحة المتحالفة مع مقاتلي تنظيم داعش والقاعدة، مُستدركًا: “وعليه.. فإن الجيش الوطني الليبي يدعو العناصر المنطوية تحت الجماعات المدعومة من قبل السراج إلى الامتناع عن انتهاك وقف إطلاق النار، والإلتزام بما تم التعهد عليه في مؤتمر برلين أمام العالم، وذلك لأن رد القوات المسلحة العربية الليبية لن يكون بالأمر الهين والبسيط”.

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