بعد القصف.. إخلاء ناقلات الوقود من ميناء طرابلس

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنه تم إخلاء كل ناقلات الوقود بشكل عاجل من ميناء طرابلس وإلغاء كل عمليات التفريغ، بعد سقوط قذائف قرب ناقلة محملة بغاز الطهي كانت تحت التفريغ بالميناء.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن ناقلة الغاز وناقلة بنزين غادرتا ميناء طرابلس عقب الهجوم إلى المياه الآمنة، مبينة أنها تقوم بالبحث عن طرق بديلة لتزويد طرابلس والمناطق المحيطة بها بالوقود.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، في بيان، مساء الثلاثاء، “إن الهجوم الذي استهدف ميناء طرابلس اليوم كاد أن يؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية وسيكون له تأثير جسيم على المواطنين في طرابلس”.

وفيما أدان صنع الله الحادثة، طالب “المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لتجنّب تصعيد خطير في الصراع والسماح للمؤسسة الوطنية للنفط لإدارة الوقود بيسر”.

وذكر صنع الله أن استهداف ميناء طرابلس قد يؤدي إلى تعطل المستشفيات والمدارس ومحطات توليد الطاقة والخدمات الحيوية الأخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية