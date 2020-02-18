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بعد القصف.. إخلاء ناقلات الوقود من ميناء طرابلس

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنه تم إخلاء كل ناقلات الوقود بشكل عاجل من ميناء طرابلس وإلغاء كل عمليات التفريغ، بعد سقوط قذائف قرب ناقلة محملة بغاز الطهي كانت تحت التفريغ بالميناء.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن ناقلة الغاز وناقلة بنزين غادرتا ميناء طرابلس عقب الهجوم إلى المياه الآمنة، مبينة أنها تقوم بالبحث عن طرق بديلة لتزويد طرابلس والمناطق المحيطة بها بالوقود.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، في بيان، مساء الثلاثاء، “إن الهجوم الذي استهدف ميناء طرابلس اليوم كاد أن يؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية وسيكون له تأثير جسيم على المواطنين في طرابلس”.

وفيما أدان صنع الله الحادثة، طالب “المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لتجنّب تصعيد خطير في الصراع والسماح للمؤسسة الوطنية للنفط لإدارة الوقود بيسر”.

وذكر صنع الله أن استهداف ميناء طرابلس قد يؤدي إلى تعطل المستشفيات والمدارس ومحطات توليد الطاقة والخدمات الحيوية الأخرى.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • صنع الله الاخوانى الحقير يريد التغطية على انتهاك قرار مجلس الامن بحظر توريد السلاح فكيف يستخدم ميناء مدنى فى تخزين السلاح وقد تنفجر السفينة التى تحمل الاسلحة لاى سبب وتدمر الميناء اذا انفجرت قرب سفن نفط واللوم على المجرم السراج وعصابته المستهترين بحياة اهالى طرابلس والمرة القادمة ستدمر الميناء بالكامل

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