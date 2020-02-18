صنع الله يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لتمكين الوطنية للنفط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان لها مساء الثلاثاء، عن إخلاء كل ناقلات الوقود بشكل عاجل من ميناء طرابلس وإلغاء عمليات التفريغ، إثر سقوط قذائف بالقرب من ناقلة محملة بغاز النفط المسال (غاز الطهي) القابل للانفجار كانت تحت التفريغ بالميناء، وفق البيان.

وغادرت ناقلة الغاز المسال (غاز الطهي) وناقلة بنزين كانتا في ميناء طرابلس على الفور إلى المياه الآمنة، فيما تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بالبحث عن طرق بديلة لتزويد طرابلس والمناطق المحيطة بها بالوقود، بحسب البيان

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله: “إن الهجوم الذي استهدف ميناء طرابلس اليوم كاد ان يؤدي الى كارثة إنسانية و بيئية”، مبينا أنه سيكون له تأثير جسيم على المواطنين، وقد يؤدي إلى تعطل المستشفيات والمدارس ومحطات توليد الطاقة والخدمات الحيوية الأخرى”

وطالب صنع الله المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لتجنّب تصعيد خطير في الصراع والسماح للمؤسسة الوطنية للنفط لإدارة الوقود بيسر، وفق قوله.

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