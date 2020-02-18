وزير الصحة الدكتور سعد عقوب : عام 2020 سيشهد افتتاح سلسلة من المشاريع الصحية في أنحاء البلاد

البيضاء 18 فبراير 2020 (وال)- صرح معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية للمستشفيات، من أجل تقديم الخدمة الطبية بشكل لائق للمرضى، بما يسمح بتطبيق وخطة وإستراتيجية وزارة الصحة خلال عام 2020 م.

وقال معالي الوزير الصحة إن الوزارة تحرص على زيادة السعة السريرية، وتوطين العلاج بالداخل، وتقريب الخدمة للمواطن.

‫وأوضح معالي الوزير أنه خلال الفترة الماضية؛ شهدت افتتاح العديد من المستشفيات والأقسام والعيادات في عدد من البلديات بشرق وغرب وجنوب البلاد، وذلك بعد تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية وفق للمعايير والمواصفات الطبية العالمية، والتي آخرها افتتاح مستشفى جالو المركزي بجنوب شرق البلاد بسعة 200 سرير.

‫وأشار معالي الوزير إلى قرب استكمال تنفيذ خطة وزارة الصحة؛ في مجال توطين العلاج بالداخل، وتقريب الخدمة للمواطن بمدينة بنغازي، من خلال سلسلة من الافتتاحات التي ستشهدها المدينة في الفترة القريبة القادمة، والمتمثلة بإعادة افتتاح مستشفى العيون، وإعادة افتتاح مستشفى بنغازي التعليمي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب، وعيادة الصابري المركزية، وغُرف العناية والعمليات، والمدرج الدراسي بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي.

‫وتطرق معالي الوزير إلى قرب تفعيل المجلس العربي للاختصاصات الطبية، إلى جانب ‫افتتاح غُرف للعمليات والعنايات بمركز الكلى الهواري، وغُرفة العناية بمركز طب وجراحة القلب بنغازي، وافتتاح عناية الباطنية بمستشفى الهواري.

وأشار معالي وزير الصحة إلى افتتاح الحكومة الليبية خلال الفترة المقبلة، مستشفى البريقة، ومستشفى المسالك بنغازي، ومستشفى أمساعد العام، ومستشفى عمر المختار بطبرق، ومستشفى جالو للطوارئ، وقسم كلى بأجدابيا، إلى جانب عدد من العيادات، ووحدات الرعاية الصحية الأولية ببلدية أم الرزم، وصولا إلى الكفرة التي ستشهد قرب افتتاح مركز الكفرة للنساء والولادة، قسم الإيواء والعمليات.

وأشاد وزير الصحة بجهود دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله الثني، ووقوفه الدائم والداعم لوزارة الصحة، من أجل النهوض بالقطاع الصحي الليبي، ودوره الفاعل في معالجة مشاكل القطاع الصحي خلال المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، من انقسام سياسي وانعدام الموارد والإمكانيات. (وال- البيضاء) ر ت

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