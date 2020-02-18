«صحة الوفاق»: مصرع 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين جراء قصف ميناء طرابلس

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق فوزي أونيس، مصرع 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين جراء سقوط قذائف على ميناء طرابلس البحري، وذلك حسب المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب».

وكان شهود عيان أكدوا أن قذائف سقطت على ميناء طرابلس الرئيسي في وقت سابق اليوم، وأشار أحد أصحاب المحال القريبة من الميناء في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى تصاعد الدخان من عدة مواقع تعرضت للقصف، مفيدا بأن هناك «أنباء عن احتراق جرافة كانت راسية بالميناء».

واتهمت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» القوات التابعة للقيادة العامة بتنفيذ الهجوم، الذي تزامن مع انطلاق الجولة الثانية من مباحثات اللجنة العسكرية (5+5) في جنيف، التي تهدف إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد.

ودانت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق، «القصف الصاروخي الإرهابي» للميناء لافتة إلى تسببه في «تحطيم وحرق حاويات محملة بمواد غذائية وسلع متنوعة، موردة من قبل تجار خواص إلى السوق الليبية».

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