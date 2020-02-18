الحويج: لدينا أسرى من المرتزقة السوريين والأتراك

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج، اليوم الثلاثاء، وجود أسرى سوريين وأتراك لدى “الجيش الوطني الليبي”، مُبينًا نقل الآلاف من المرتزقة بأموال ليبية وبشركات نقل ليبية وبعمالة ليبية .

الحويج قال في مقابلة له، مع وكالة “سبوتنيك” الروسية : “بالتأكيد هناك أسرى من المرتزقة السوريين والأتراك لدينا”، موضحًا أن المشكلة في وقف إطلاق النار أنه لا يوجد شريك نتحدث عنه لوقف إطلاق النار، وأنه هناك مجموعة من المجموعات المختلفة ذات التوجهات المختلفة، جزء منها أجنبي جاءت بهم تركيا من إدلب، خاصة المجموعات الإرهابية القادمة من سوريا.

وتابع: “هناك الآلاف من المرتزقة تم نقلهم بأموال ليبية وبشركات نقل ليبية وبعمالة ليبية، ونحن اليوم نواجه حكومة خارج الشرعية وخارج القانون، حكومة تعاقدت مع الأتراك لجلب المستعمر إلى ليبيا”.

وأعرب الحويج عن أمنياته بأن تصل لجنة “5+5” إلى نتيجة، مؤكدًا أن المشكلة الأساسية أمنية، مُستدركًا: “إذا استطعنا عبر الحوار تفكيك الميليشيات وجمع السلاح وتوزيع عادل للثروة، فالمشكلة تكون انتهت، بعد ذلك نذهب إلى حوار وطني ونذهب إلى حكومة وحدة وطنية، ونذهب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية”.

ولفت إلى أن ليبيا تريد مراقبة تنفيذ حظر توريد الأسلحة، لأن الأتراك وداعميهم من القطريين هم من يجلبون السلاح والمرتزقة، مُختتمًا: “قوتنا مع الشعب الليبي، وهو من يراهن على الجيش وهو من استدعاه، والشعب الليبي هو من يريد تحرير العاصمة طرابلس”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24