حكومة الوفاق الليبية تعلن تعليق مشاركتها في محادثات جنيف العسكرية

أعلنت حكومة الوفاق الليبية تعليق مشاركتها في محادثات جنيف العسكرية ولجنة الحوار العسكرية 5+5 بجنيف على خلفية قصف ميناء طرابلس البحري.

وحسب “رويترز” أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية في بيان أن الحكومة علقت محادثات وقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف بعد الهجوم على ميناء طرابلس البحري اليوم الثلاثاء.

وجاء في البيان “نعلن تعليق مشاركتنا في المحادثات العسكرية التي تجرى في جنيف حتى يتم اتخاذ مواقف حازمة مع المعتدي وانتهاكاته”.

وأضاف “سيكون لنا الرد الحازم على هذه الخروقات بالشكل والتوقيت المناسبين”.

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