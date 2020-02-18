المجلس الرئاسي يعلن تعليق مشاركته في المحادثات العسكرية (5+5) ردا على قصف ميناء طرابلس

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، تعليق مشاركته في المحادثات العسكرية «5+5»، وذلك ردا على قصف القوات التابعة لحكومة الوفاق لميناء طرابلس البحري في وقت سابق اليوم.

وقال المجلس الرئاسي في بيان، إنه قرر تعليق مشاركته حتى يتم اتخاذ مواقف حازمة من «المعتدي وانتهاكاته»، مؤكدًا حقه في «الرد الحازم على هذه الخروقات بالشكل والتوقيت المناسبين».

وأشار البيان إلى أن «القصف المبرمج والمستمر للأحياء السكنية والمطار والميناء وإغلاق موانئ النفط تدخل ضمن محاولات المعتدي لخلق أزمات للمواطنين في كافة مسارات حياتهم، بهدف إيجاد حالة من الفوضى تهز الاستقرار، بعد أن فشل عسكريا في تحقيق حلمه بالاستيلاء على السلطة».

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