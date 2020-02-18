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مجلس الدولة: سنحدد موقفنا من المشاركة بحوار جنيف السبت المقبل في ضوء استمرار خرق قرار وقف إطلاق النار

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة، إن المجلس سيناقش في جلسته التي تعقد السبت المقبل، إمكانية ذهاب وفده للمشاركة في حوار جنيف من عدمه، وذلك في «ظل استمرار خرق اتفاقات وقف إطلاق النار واستهداف العاصمة طرابلس».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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