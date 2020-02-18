مجلس الدولة: سنحدد موقفنا من المشاركة بحوار جنيف السبت المقبل في ضوء استمرار خرق قرار وقف إطلاق النار

قال الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة، إن المجلس سيناقش في جلسته التي تعقد السبت المقبل، إمكانية ذهاب وفده للمشاركة في حوار جنيف من عدمه، وذلك في «ظل استمرار خرق اتفاقات وقف إطلاق النار واستهداف العاصمة طرابلس».

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