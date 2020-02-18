الرئاسة التركية: الهجوم على ميناء طرابلس «تحرش» رُد عليه بالمثل

اتهم الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، القوات التابعة للقيادة العامة بشن هجوم على ميناء طرابلس الليبي، قائلًا إن: «الهجوم الذي شنته قوات حفتر (خليفة حفتر القائد العام للجيش) على ميناء طرابلس تحرش تم الرد عليه بالمثل»، حسب وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، اليوم لثلاثاء، عقب اجتماع الحكومة التركية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذلك في معرض رده على سؤال أحد الصحفيين حول الهجوم على ميناء طرابلس البحري.

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وأشار قالن إلى أن الحكومة التركية بحثت حادث الاعتداء على ميناء طرابلس في اجتماعها، قائلا: «كان هجوما فاشلًا، بقصد التحرش، وتم الرد عليه بالمثل وأكثر على الفور»، وأوضح: «هذه الحادثة وقعت ليلة أمس، وبعد ردنا عليها، يمكننا القول إن الوضع هدأ تمامًا».

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