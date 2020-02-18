طقس ليبيا: توقعات الاحوال الجوية ليوم الاربعاء

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ليوم الاربعاء 19 فبراير أن تشهد الاجواء استمرار استقرار الجو مع امطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وفيما يلي تفاصيل حالة الطقس ليوم الأربعاء 19 فبراير 2020

ــ المنطقة الغربية: الأجواء مابين صافية ومغيمة أغلب الوقت ومن المتوقع هطول امطار خفيفة وعابرة ومتفرقة على بعض المناطق الساحلية – المطرد والزاوية وجنزور وطرابلس والقره بوللي لغاية مصراتة مع ريح شمالية معتدلة.

ــ المناطق الوسط والجنوب: الأجواء صافية ومستقرة مع مرور سحاب عابر خصوصاً على المناطق الوسط.

ــ المناطق الخليج والشرقية والجبل الاخضر: الأجواء مغيمة على أغلب المناطق ومن المتوقع هطول امطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الاخضر.

ــ درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله:

المناطق الغربية مابين 14° – 18° درجة

المناطق الوسط والجنوب مابين 15° – 18° درجة

المناطق الشرقية مابين 15° – 19° درجة. والله أعلم.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي