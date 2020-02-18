الوفاق: سنواصل تحالفاتنا العسكرية.. وخطة الاتحاد الأوروبي ستفشل

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

18 February, 2020

قالت وزارة خارجية حكومة الوفاق، الثلاثاء، إن الخطة المقترحة من الاتحاد الأوروبي لحظر تدفق الأسلحة لليبيا ستفشل بشكلها الحالي، خاصة على الحدود البرية والجوية بالمنطقة الشرقية.

وأضافت خارجية الوفاق، في سلسلة منشورات عبر الصفحة الرسمية لـ “إدارة الإعلام الخارجي”، أن حكومة الوفاق دعت مرارًا وتكرارًا إلى التنفيذ الصارم لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر تدفق الأسلحة بشكل غير قانوني إلى ليبيا منذ سنوات.

وأشارت خارجية الوفاق، إلى أنها الحكومة المعترف بھا دولياً، مضيفة أن لھا الحق في مواصلة تحالفاتھا العسكریة العلنية مع من وصفتهم بـ “الحلفاء” من خلال القنوات الشرعية، وفق المنشور