خلال لقائه حفتر.. السفير الأمريكي يؤكد على أهمية التوصّل لتسوية تفاوضية في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

جدد سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال لقائه القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، تأكيده على أهمية التوصّل إلى تسوية تفاوضية للأزمة الليبية.

وأشار نورلاند، إلى الالتزام المعلن الذي أبداه المشير حفتر بوقف دائم لإطلاق النار، مؤكدا على التزام الأطراف المشاركة في برلين بوقف التصعيد وحظر الأسلحة والحل السياسي للنزاع.

وبحسب ما نشرت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، فإن نورلاند يتطلع إلى زيارة العاصمة الليبية طرابلس للقاء رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج حالما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وكان المشير خليفة حفتر قد استقبل اليوم الثلاثاء السفير الأمريكي في ليبيا بمقر القيادة العامة في الرجمة، لبحث مستجدات الأزمة الليبية.

وقد أكد القائد العام على ثوابت الجيش الوطني التي تنص على تأمين كافة التراب الليبي وإنهاء سيطرة الإرهابيين وإخراج كافة المرتزقة الذين تم جلبهم عن طريق الغزو التركي من ليبيا.

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