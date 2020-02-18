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خلال لقائه حفتر.. السفير الأمريكي يؤكد على أهمية التوصّل لتسوية تفاوضية في ليبيا

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – سياسة

جدد سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال لقائه القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، تأكيده على أهمية التوصّل إلى تسوية تفاوضية للأزمة الليبية.

وأشار نورلاند، إلى الالتزام المعلن الذي أبداه المشير حفتر بوقف دائم لإطلاق النار، مؤكدا على التزام الأطراف المشاركة في برلين بوقف التصعيد وحظر الأسلحة والحل السياسي للنزاع.

وبحسب ما نشرت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، فإن نورلاند يتطلع إلى زيارة العاصمة الليبية طرابلس للقاء رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج حالما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وكان المشير خليفة حفتر قد استقبل اليوم الثلاثاء السفير الأمريكي في ليبيا بمقر القيادة العامة في الرجمة، لبحث مستجدات الأزمة الليبية.

وقد أكد القائد العام على ثوابت الجيش الوطني التي تنص على تأمين كافة التراب الليبي وإنهاء سيطرة الإرهابيين وإخراج كافة المرتزقة الذين تم جلبهم عن طريق الغزو التركي من ليبيا.

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تعليقات

  • لماذا امريكا لم تتفاوض مع عصابات الكونترا؟؟ فكيف نفاوض مرتزقه اتوا لتدمير و احتلال وطننا ؟؟؟ لن نتفاوض مع ارهابي و مجرم و مرتزق. نحن اصحاب البلاد لابد لنا ان نطرد المليشيات و المرتزقة و المحتلين

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  • – كويس – يعني المفروض ان الشعب الامريكي شعب متعلم وواعي ويوجد طلبة ليبيين متخرجين من امريكا والشعب الامريكي وينظر للامور من عدة نواحي يعني ليست العسكرية فقط – يعني استهداف مطارات مدنية وسفن مدنية وعدمً وجود مطار مدني بالعاصمة طرابلس يربط الليبيين بالعالم الخارجي – ويوحد طلبة عالقين في أوروبا ومرضى وجرحى ليبيين ولا يوحد لديهم ختى إمكانية الحصول على جواز سفر ليبي او تجديده –
    يعني اين اساتذة وعلماء الجامعات الامريكية في هذا الموضوع …!!!!
    – يعني علاقات تبادل المعارف الخارجية في الطب والهندسة وغيره من التقنيات شيء مسموح به ولا يوجد فيه اي عيب او شبهات يعني امربكا بلاد تنادي بالحريات مما نعرف – من الناحية المدنية –
    لماذا لم يتكلموا عن الهجرة الغير شرعية – وعدم الاهتمام بالمؤسسات مثل شركات الطيران المدني في العاصمة طرابلس ومطارات طرابلس التي دمروها المصراتيين لكي يخربوا موسسات العاصمة مع تجاهل الحكومات في العالم ومنها الحكومة الأمربكية ..!!
    – يعني ليس تمجيد لامريكا في لقاءهم مع القذافي كانوا يسألونه في برنامج لأري كنج على تفاصيل تافهة ولا تسمح بحرب وقصف ودمار ليبيا في 2011 -بهذا الشكل …!!! و الخريجين الليبيين من الفترات الماضية صرحوا بان الأساتذة في الجامعات الامريكية موقفهم سلبي تماما من ناحية عدم التكلم عاى ضرورة حماية الطبران المدني بالعاصمة طرابلس وتوفيره للسفر وربطه مع مطارات الدول الاخرى سواء في أوروبا او الصين او امريكا – وحماية موانئها ومؤسساتها واتاحة الفرصة للمواطنين الليبين حتى للرجوع لزيارة بلادهم وأهليهم . دون استهدافهم من قوات حفتر ومصراتة الجوية …!!! والعاصمة طرابلس لم تعتدي على اي احد – –شيء مثير للاستغراب والتساؤل – !!!!!

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