السفيرة الفرنسية تجتمع بالقنصل الليبي الجديد لدى تونس

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

18 February, 2020

التقت سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس لوفرايير، الثلاثاء، بالقنصل الليبي الجديد لدى تونس فاضل القريو، الذي تولى المنصب خلفا للقنصل السابق محمد شعبان “المرداس”

وبحسب إدارة الإعلام الخارجي، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، أبدت السفيرة الفرنسية استعداد بلادها لتقديم كافة التسهيلات والتعاون بما يضمن تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدة على ضرورة التعاون في كافة المجالات بين ليبيا وفرنسا.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين خاصة فيما يتعلق بموضوع تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين وإتمام بعض الإجراءات العالقة لبعض المواطنين لدى شركة VFS المزود الحصري لخدمات التأشيرة.