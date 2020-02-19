اخبار ليبيا الان

الساعدي لـ السراج : طفح الكيل

تم النشر منذُ 9 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وجّه المسؤول الشرعي السابق للجماعة الليبية المقاتلة سامي الساعدي ، الثلاثاء ،  إنتقادات لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على شكل تساؤلات وذلك على خلفية التطورات في العاصمة طرابلس .

وتوجه الساعدي في تدوينته عبر صفحته على فيسبوك بسؤال للسراج: هل أنت رئيس ليبيا أم رئيس طرابلس ؟ لماذا لا تطلق عملية شاملة لتحرير كامل التراب الليبي؟! ” .

كما تسائل الساعدي عن عدم إستهداف طيران الوفاق  ( التركي المسير ) قواعد وأرتال ما أسماها ميليشيات حفتر في أي مكان من أرض ليبيا التي قال أن السراج يفترض به أنه رئيسها ومسؤول عن كل شبر فيها .

وتابع مخاطبًا السراج : ” هل المنطقة الشرقية أرض ليبية أم لا ؟ هل أنت في شك من كون حفتر متمردًا  يجب اعتقاله وتقديمه للمحاكمة ، ربما تكون ممنوعا من التحرك في هذا الاتجاه ” .

وفي حال هذه الحالة ، قال الساعدي للسراج : ” ما عليك حينها هو الخروج للشعب الليبي وبيان الجهة التي تمنعك من ذلك داخلية كانت أم خارجية ” .

وختم قائلًا : ” أما خطابات عيد الحب فلا تسمن ولا تغني من جوع، ولن تحقن دماء أهلنا وأبنائنا ولن تزيد المتمرد حفتر إلا تمادياً في الإجرام وسفك الدماء، وستكون أنت أحد المسؤولين عن ذلك ، طفح الكيل ” .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • – يا راحل قول خير والا اصمت –
    الان حفتر مدعوم باسلحة واموال من دول تصنع في السلاح – السعودية وروسيا والإمارات والكويت ومصر السيسي – وحتى السودان – وتونس يمصوا في ثروات ليبيا عبر البرلمانات ويحاولون الوصول للاموال الليبية المجمدة في الخارج –
    الحمد لله الي استجابت الجزاءر للحلول المدنية وبعض الدول – حتى العالقين في الخارج وضعهم أسوأ من الي في الداخل بسبب الانتهازيين الي ركبوا عالموجة بدماء وقبور الليبيين الأبرياء سواء الي وتفاهم المنية في القصف او الي يضحوا بأنفسهم في الجبهات –
    وطبعا -– الشيء الغريب واكيد في جهات من دول عربية تحاول استغلال الوضع الحالي في ليبيا –
    السفر من أوروبا وبريطانيا لتونس شخص واحد ذهاب وإياب – 500 دينار لببي .
    السفر من أوروبا وبريطانيا للجزاءر شخص واحد ذهاب وإياب – 390 دينار ليبي .
    السفر من أوروبا وبريطانيا لمصر ودبي – شخص واحد ذهاب وإياب – 480 دينار لببي .
    —- السفر من أوروبا وبريطانيا لليبيا – شخص واحد =
    1- يجب أخذ تذكرة تونسية ب500 دينار ليبي والذهاب لتونس حتى يتم سرقة حقاءب السفر للمواطن الليبي والاستهزاء به – والمبيت هناك في ظروف خطرة – ثم انتظار الطاءرة الليبية وأحيانا يومين او ثلاثة – والنزول لمصراتة وأخذ سيارة اجرة للوصول بطرابلس لمدة 8 ساعات على الطريق المليء بالمخاطر واحيانا يتم اعتقالك في سجون مصرانة . او تلاقي مجموعات ارهابية او قطاع طرق .
    او أخذ تذكرة لتركيا ب1000 دينار ليبي – والانتظار هناك يومين ويتم النصب عليك بالكروت البنكية -والنزول لمصراتة واحيانا يتم اعتقالك في سجون مصراتة وأخذ سيارة أجرة لمدة ثمانية ساعات في مخاطر الطريق للوصول لطرابلس العاصمة ..!!! –
    يعني بصريح العبارة /-
    – شركات الخطوط التونسية والخطوط التركية والمصرية – والإماراتية والسعودية والاردنية – يحاولون كسب امًوال الليبيين من خلال عرقلة الطيران الليبي والأجنبي للوصول لمطارات طرابلس – في خلال هذه الأزمة التي يحاولون اطالتها وعرقلة الحلول المدنية وإصلاح المطار بالعاصمة وربط العلاقات الخارجية بالعاصمة طرابلس وتسريحها لوصول المواطنين الليبيين لأراضيهم ولبلادهم . دون كل هذه التعقيدات الآي ليست لها لي تفسير . وطبعا هذا في حالة حصول الليبي الحقيقي على جواز سفر ليه والا لعاءلاته – من خبث ادارات السفارات والعرب الي عايشين فيهم . وشركات الطيران الليبية يبوها تفلس . !!!

    رد

  • مايحصل الان ينطبق على قول الله تعالى في سورة الحجرات الآيات من 7 الى 9 –
    القول في تأويل قوله تعالى : بِسْم الله الرحمن الرحيم –
    – {{ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ }} سورة الحجرات الآية 9.
    التفسير :-
    يقول تعالى ذكره: وإن طائفتان من أهل الإيمان اقتتلوا, فأصلحوا أيها المؤمنون الصادقون بينهما بالدعاء إلى حكم كتاب الله, والرضا بما فيه لهما وعليهما, وذلك هو الإصلاح بينهما بالعدل ( فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى ) يقول: فإن أبَت ورفضت إحدى هاتين الطائفتين الإجابة إلى حكم كتاب الله له, وعليه وتعدّت ما جعل الله عدلا بين خلقه, وأجابت الأخرى منهما( فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي ) يقول: فقاتلوا التي تعتدي, وتأبى الإجابة إلى حكم الله ( حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ) يقول: حتى ترجع إلى حكم الله الذي حكم في كتابه بين خلقه ( فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ ) يقول: فإن رجعت الباغية بعد قتالكم إياهم إلى الرضا بحكم الله في كتابه, فأصلحوا بينها وبين الطائفة الأخرى التي قاتلتها بالعدل: يعني بالإنصاف بينهما, وذلك حكم الله في كتابه الذي جعله عدلا بين خلقه.

    رد

  • لا تتسرع. باذن الله جايكم الجيش العربي الليبي ليقطع ادباركم يا منافقين يا خونه يا ارهابيين يا حقراء يا حثاله يا عملاء يا مناجيس يا خنازير. و انت بالذات يا منجوس لابد ان تكون نهايتك اكثر انتقاما

    رد

  • الساعدى هذا مختل عقليا فهو يعمل فى قناة تمولها قطرائيل لصالح اسرائيل ويشرف عليها الصهيونى عزمى بشارة عضو الكنيست الاسرائيلى السابق ومستشار امير قطر القذر اما مايقوله هذا المتخلف الميبون الساعدى ابوجهل وتلميذ ابولهب الغريانى فيدل على جهل مطلق فى الامور السياسية والعسكرية فمن الناحية السياسية اى شرعية تستمدها اى حكومة من الشعب ممثلا فى برلمانه وحكومة السراج رفضها البرلمان مرتين ولا يوجد فى اى مكان فى العالم رئيس دولة لم يؤدى القسم الدستورى ويغتصب السلطة اربع سنوات بدعم من دول استعمارية تستخدمه كبصمجى تحصب منه على اموال الشعب ولكن بعد اغلاق ابار النفط اصبحت شيكاته بدون رصيد ونتيجة عزلته الشعبية هو والخوان جلب مرتزقة ظنا انهم سيحموه وهو واهم هو وهذا الميبون الساعدى فهو كمن يحلم بان يفوز فريق مصراطة على ليفربول وهو مهبول فموازين القوى للجيش الوطنى والقوى الداعمة له تفوق مائة مرة المليشيات وهذا الغبى يتصور ان طائرات مسيرة لها امكانيات خارقة مع انها تسقط مثل العصافير ولا قيمة لها فى ظل منظومة الدفاع الجوى القوية للجيش الوطنى الذى يملك مقاتلات حربية لا تصل اليها صواريخ الدفاع الجوى لنظام هوك ويمكن للطائرات ان تدمرها فى اول ضربة جوية بينما لا تستطيع تركيا استخدام اى طائرات مقاتلة لان المسافة بعيدة ولا يوجد اى مطار امن لاستقبالها فهى فى مرمى نيران الجيش كما ان هذه الطائرات لا تستطيع المرور الى ليبيا عبر الاجواء اليونانية او المصرية المغلقة امامها بينما الطائرات المصرية والتحالف الغربى تساعد الجيش الوطنى وتتحرك فى مطارات مؤمنة تماما موت ياحمار فالخوان يتساقطون فى كل مكان وليس لهم مكان الا فى القبور او السجون وسيتسببوا قريبا فى سقوط اردوغان وسحله معكم فى شوارع اسطنبول

    رد

  • لو عندك ذرة رجولة ياساعدى اترك الاستديوهات المكيفة وتعالى الى وكر السراج وانت ترى انه فى مرمى نيران الجيش ويعيش فى رعب فما اسهل على اى كلب مسعور مثلك يقبض الثمن من الصهاينة ان يتصور ان السراج سوبر مان مع انه جبان وامعة تافه سيقتل قريبا بنيران صديقه مع باقى العصابة الاجرامية فى طرابلس بعد ان ينفذ ما تبقى من عائدات النفط قبل ان يتم ايقافه وسيحرر الجيش طرابلس ومصراطة رغم انف اردغانوف الخروف الجبان

    رد

  • ياميبون انظر حولك فى اسطنبول ستجد بيوت دعارة مثل اى مطعم تدخلها انت واى داعرة اخوانى وتشرب الخمر فى احضان الداعرات وتعيش باموال حرام من امير قطر القذر فانت تعمل كلب مسعور عنده تنبح حسب رغبته اتفووووه عليك يابوجهل فانت من خوارج العصر شر خلق الله كما وصفهم رسولنا الكريم وامر بقتالهم

    رد

  • الساعدى الرويبضة الذين ورد ذكرهم فى الحديث الشريف .
    يشير مفهوم زمن الرويبضة إلى جملة من التغيرات التي أخبر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمته في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيَأتي علَى النَّاسِ سنواتٌ خدَّاعاتُ يصدَّقُ فيها الكاذِبُ ويُكَذَّبُ فيها الصَّادِقُ ويُؤتَمنُ فيها الخائنُ ويُخوَّنُ فيها الأمينُ وينطِقُ فيها الرُّوَيْبضةُ قيلَ وما الرُّوَيْبضةُ قالَ الرَّجلُ التَّافِهُ في أمرِ العامَّةِ) [صحيح]. يشير العديد من علماء الدين اليوم إلى أننا قد وصلنا إلى هذا الزمان، حيث السفيه يتكلم، وفي يده أمر أمته، في حين العاقل لا يجد له مكاناً بين أفراد أمته، وأكد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنّ زمن الرويبضة هو علامة من علامات الساعة

    رد