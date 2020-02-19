الساعدي لـ السراج : طفح الكيل

ليبيا – وجّه المسؤول الشرعي السابق للجماعة الليبية المقاتلة سامي الساعدي ، الثلاثاء ، إنتقادات لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على شكل تساؤلات وذلك على خلفية التطورات في العاصمة طرابلس .

وتوجه الساعدي في تدوينته عبر صفحته على فيسبوك بسؤال للسراج: هل أنت رئيس ليبيا أم رئيس طرابلس ؟ لماذا لا تطلق عملية شاملة لتحرير كامل التراب الليبي؟! ” .

كما تسائل الساعدي عن عدم إستهداف طيران الوفاق ( التركي المسير ) قواعد وأرتال ما أسماها ميليشيات حفتر في أي مكان من أرض ليبيا التي قال أن السراج يفترض به أنه رئيسها ومسؤول عن كل شبر فيها .

وتابع مخاطبًا السراج : ” هل المنطقة الشرقية أرض ليبية أم لا ؟ هل أنت في شك من كون حفتر متمردًا يجب اعتقاله وتقديمه للمحاكمة ، ربما تكون ممنوعا من التحرك في هذا الاتجاه ” .

وفي حال هذه الحالة ، قال الساعدي للسراج : ” ما عليك حينها هو الخروج للشعب الليبي وبيان الجهة التي تمنعك من ذلك داخلية كانت أم خارجية ” .

وختم قائلًا : ” أما خطابات عيد الحب فلا تسمن ولا تغني من جوع، ولن تحقن دماء أهلنا وأبنائنا ولن تزيد المتمرد حفتر إلا تمادياً في الإجرام وسفك الدماء، وستكون أنت أحد المسؤولين عن ذلك ، طفح الكيل ” .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية