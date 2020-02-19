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العملية الأوروبية لحظر التسليح على ليبيا محور القمة الإيطالية الروسية

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن موسكو تعدّ “محاورًا مهمًا في حل الأزمة الليبية”، مضيفا: “سيكون التزامها بتفضيل موقف بنّاء ومعتدل من جانب الأطراف المعنية، أمرًا أساسيًا”

وأضاف دي مايو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع كل من وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، في ختام القمة الإيطالية الروسية التي انعقدت، في روما الثلاثاء،  “إذا أردنا العمل على وقف دائم لإطلاق النار ووضع حد لهذه الحرب بالوكالة، يجب علينا أن نوقف دخول الأسلحة” إلى ليبيا، وفقاً لـ “آكي”

وتابع: “لذلك، فالمهمة التي قررها الاتحاد الأوروبي لفرض الحصار، تمثل أداة فعالة لحظر وصول الأسلحة، مبنية على تفويض سابق من مجلس الأمن الدولي”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • Avatar يقول العالم يحتاج لزعيم مؤمن بالصدق والواقع - وليس لرجال اعمال اموالهم وأيديهم ملوثة بالدماء الأبرياء .:

    أوروبا وروسيا وأمريكا والمجالس النيابية قاموا بتعبءة جيوبهم من امًوال الحكام العرب ودعمهم بالسلاح اللازم واتفاقيات النفط – وأمريكا والصهاينة يريدون صنع الحرب القبلية والحروب الأهلية بين الدول لقتل المسلمين بعضهم البعض – وصنع الاعلام الممول لتشويه الاسلام وتحسين صورتهم امام الشعوب – العالم يحتاج لزعماء يتعاملون بالايمان والحقاءق ويشعرون بما تشعر به شعوبهم هناك التي تدفع الضراءب التي تتظاهر في الشوارع ويلاقون فقط الضرب بالعصي والسجن والغازات الخانقة – العالم يحتاج لزعماء حقيقيين لا يخافون من الصدق والعدالة .

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  • مشاكل الثلوث البيءي اصبحتً كارثة يعاني منها نصف سكان العالم – حراءق الغابات وموت الأحياء البحرية بسبب النفط وغرق ناقلات النفط / ورمي مخلفات الخروب وتسرب الإشعاعات النووية – وفضلات المصانع وكثرث الأمراض المعدية بسبب الصيد الغير قانوني – واختفت حتى الحيونات من الطبيعة واختل التوازن البيءي بسبب الحداءق التي في البيوت المليئة بالحيوانات والطيور البرية البعيدة عن بيءتها الطبيعية التي خلقها الله / – حتى النحل اختفت منه بعض الأنواع بسبب الغازات التي يتم رشها وغازات السيارات والبناء الإسمنتي الذي جاء به اصحاب الشركات الذي استعمر القرى الامنة والمزارع وقضى على النحل انواع الطيور والفراشات والأرانب والثعالب والذءاب والقنادس وضحول الأنهار – وقطع ألاشجار الطبيعية وصنع الاثاث في المكاتب والكناءس – وازدياد صنع السيارات الغير معقول – وازدياد ذوبان الجليد في المناطق القطبية وكثرث الحراءق والفياضاتات وزراعة السحب الجيوفيزيائءة الصناعية وأبخرة المصانع . العالم الطبيعي يحتضر العالم الطبيعي يحتضر –

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