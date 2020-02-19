باشاغا: سندافع عن بلدنا ونحميها بكل حزم حتى نحقق السلام

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

19 February, 2020

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الأربعاء، إن “حفتر وشركاءه الأجانب أثبتوا اليوم مجدداً وبكل وضوح بأنهم ينوون إيذاء الشعب الليبي، لا مساعدته، ويسعون إلى تدمير حياة المدنيين ومستقبلهم، وتخريب البنية التحتية للمدن والقرى الليبية.

وتابع باشاغا، خلال منشور عبر الصفحة الرسمية لـ “المكتب الإعلامي لوزير الداخلية”: “سنقوم بكل حزم بالدفاع عن بلدنا وحمايتها، حتى يكون السلام الذي نتطلع إليه ممكناً”