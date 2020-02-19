موجز أخبار ملف مكافحة فيروس كورونا في ليبيا

أفادت النشرة الوبائية الليبية ليوم أمس الثلاثاء 18 فبراير، بأنها لم تسجل حالات اشتباه لفيروس كورونا في ليبيا، بناءً على بيانات واردة من شبكة الإنذار والإستجابة السريعة بالمستشفيات والمراكز الصحية، وبيانات واردة من مكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ.

وأوضحت النشرة التي يصدرها المركز الوطني لمكافحة الامراض، أن الوضع الوبائي العالمي سجّل 73,424 حالة إصابة مؤكدة، بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وفي وقت سابق، أشار مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ امساعد البري صلاح عبدالستار، بأن أعمال تجهيز غرف خاصة بالعزل بمستشفى امساعد ما تزال جارية، لاستخدامها في حال تم الاشتباه بحالة مصابة بالكورونا، بحسب تصريحه لمكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وفي مصراتة، أوضح مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ ميناء مصراتة البحري سالم السفتي، إن مكتب الرقابة قام بالكشف على خمس سفن دون تسجيل حالات اشتباه بالكورونا.

وأعلن مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ ميناء الخمس البحري عمران اوليطي، إتمام الكشف على السفينة “كالكفان” القادمة من مالطا، مؤكدا عدم تسجيل حالات اشتباه

وفي بنغازي، أشار مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ ميناء بنغازي البحري طارق الشريف، بانتهاء الكشف على السفينة “كلوريوس آيس” القادمة من كوريا الجنوبية، مؤكدا عدم تسجيل حالات اشتباه بالكورونا.

ونوّه المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سرت، للمهتمين بملف كورونا من كادر طبي و طبي مساعد وطلبة الكليات الطبية، أن موعد انطلاق الندوة العلمية حول فيروس كورونا المستجد سيكون اليوم الأربعاء على تمام الساعة 10:30 صباحا بقاعة المحاضرات بالعيادة المجمعة سرت.

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