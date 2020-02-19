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بوقدوم: لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صابري بوقدوم، أن في ليبيا “لا يوجد حل عسكري للأزمة، وأن الجزائر ستعمل بكل جهدها لوقف الحرب”.

ويأتي تأكيد بوقدوم، خلال زيارته لطرابلس، ولقاءه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لبحث الأوضاع الليبية، والعلاقات الليبية الجزائرية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأعرب السراج عن الجهود التي تبذلها الجزائر، من أجل استقرار ليبيا، مؤكداً على “عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين”.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الجزائري صابري بوقودم، بعد انعقاد الاجتماع الاول للجنة الدولية لمتابعة مؤتمر برلين حول ليبيا، في مدينة ميونيخ الالمانية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • انت يا خسيس لا تستحق ان يحترمك الليبيين يا منافق يا وسخ ليس انت من تقرر الحلول. غير حل مشاكلكم يا حيوان. ان شالله ربي يزيدكم هم و غم لانكم اوغاذ و خونه و ناكري المعروف لعنكم الله يا جيران السؤ

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