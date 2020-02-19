بوقدوم: لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صابري بوقدوم، أن في ليبيا “لا يوجد حل عسكري للأزمة، وأن الجزائر ستعمل بكل جهدها لوقف الحرب”.

ويأتي تأكيد بوقدوم، خلال زيارته لطرابلس، ولقاءه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لبحث الأوضاع الليبية، والعلاقات الليبية الجزائرية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأعرب السراج عن الجهود التي تبذلها الجزائر، من أجل استقرار ليبيا، مؤكداً على “عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين”.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الجزائري صابري بوقودم، بعد انعقاد الاجتماع الاول للجنة الدولية لمتابعة مؤتمر برلين حول ليبيا، في مدينة ميونيخ الالمانية.

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