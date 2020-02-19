سفينة “أوشن فايكنغ” تنقذ 84 شخصا بالقرب من السواحل الليبية

أنقذت السفينة الإنسانية “أوشن فايكنغ”، 84 شخصا كانوا على متن قارب خشبي صغير، يبعد بقرابة سبعة كيلومترات من السواحل الليبية.

وأكدت منظمة “إس أو إس ميديترانييه” التي تدير السفينة بالتعاون مع “أطباء بلا حدود”، لموقع مهاجر نيوز، أن خفر السواحل الليبي اعترض قارب مهاجرين قبل يوم ، وأعاد 90 شخصا كانوا على متنه إلى ليبيا.

وأوضحت المنظمة بقولها: “طواقمنا أنقذت 84 شخصا من قارب خشبي مكتظ كانوا معرضين للخطر… لحسن الحظ، كانت الأحوال الجوية هادئة، حيث لم يرتد أي من الناجين سترات النجاة على متن القارب غير الصالح للإبحار”.

وفي وقت سابق، أنقذت سفينة “أوشن فايكنغ” 84 شخصا من قبالة السواحل الليبية صباح يوم أمس الثلاثاء. كما أنقذت قوات خفر السواحل المالطية 97 مهاجرا آخرين كانوا على متن قارب مهدد بالغرق.

وأشار موقع مهاجر نيوز، المختص بملف الهجرة غير القانونية، أن خفر السواحل الليبي اعترض 90 مهاجرا وأعادهم إلى ليبيا.

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