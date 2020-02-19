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عبدالعزيز لـ أنصار الصخيرات المنتقدين للسراج : أنتم كمن يبصق أمام الريح

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق عضو المؤتمر العام السابق محمود عبدالعزيز على حملة الإنتقادات التي يشنها أنصار الوفاق على المجلس الرئاسي هذه الأيام بسبب ما يسمونه ” عجزه مواقفه المتخاذلة ” .

وكان من بين هذه الشخصيات التي هاجمت حكومة الوفاق مساء الثلاثاء الى حد وصف السراج بـ ” الأرنب الذي يقود الأسود ” هو أحد صُناع الصخيرات والوفاق أشرف الشح .

وقال عبدالعزيز فيما بدا أنه رد على الشح بأن ” هؤلاء كمن يبصق وهو مقابل الريح فتعود بصقته على وجهه ، هؤلاء هم من وقعوا على الصخيرات وباركوا الانقلاب على المؤتمر واليوم يهاجمون الوفاق ” .

وفي تدوينة أخرى قال : ” هل هناك رد من الوفاق على سقوط العجيلات ؟! لم تستطيعوا الانتقال من الدفاع للهجوم الان فيجب عليكم الخروج للناس والاعتراف بالعجز ” .

وفي ثالثة أصاف : ” عندي سؤال للجماعة اللي يفهموا في السياسة ، ما معنى ان يبدأ السفير الامريكي الجديد زيارته الى ليبيا بلقاء المتمرد ” .

وأشار عبدالعزيز لحضور وزير خارجية حكومة الثني عبدالهادي الحويج منتدى ” فالداي  ” الذي تلتقي فيه النخب الروسية مع نخب فكرية وسياسية من دول أخرى في موسكو .

وتابع في هذا السياق : ” حكومة الوفاق ليس لديها علم بذلك وانتظرت حتى صباح اليوم لأتأكد انهم لا يعلمون شي عن هذا المنتدى المهم ، المتمرد يحاول جاهداً ترميم علاقته بموسكو بعدما تأثرت سلباً بعدم توقيعه على الاتفاق الروسي التركي وجماعة الوفاق ينتظرون حتى ينجح في ذلك ، نشهد بالله لا تنفعوا لا في حرب ولا في سلم “.

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • محموء عبعزيز مثال للتخلف العقلى الاخوانى ينبح خارج السرب فلو كان عندك ذرة رجولة تعالى الى محاور القتال فى طرابلس لتعرف انك حمار وغبى فالمعركة محسومة للجيش الوطنى الذى يحرر كل يوم المزيد من الارض والزاوية فى الطريق على طريقة سرت وغد مصراطة وباقى طرابلس وكلها فى مرمى نيران الجيش الوطنى وكل من دعمهم اردوغان هزموا فى كل مكان حتى على الحدود التركية فى ادلب وحلب فبوتن القيصر الروسى اجبر اردغانوف الخروف على الازعان لطلبات روسيا بينما الاتحاد الاوربى فرض سيطرة بحرية وجوية شرق المتوسط لحرمان تركيا من الاقتراب من هذه المنطقة واول مرة نرى تعاون عسكرى للاتحاد الاوربى خارج حلف الناتو!!!

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