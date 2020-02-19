لافروف: روسيا تتفهم موقف إيطاليا في ليبيا

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده “تتفهم تمامًا شرعية الأسباب التي تدفع إيطاليا إلى السعي لاستعادة النظام في ليبيا، ومنع دخول الأسلحة إليها”.

وأوضح لافروف، بعد اختتام القمة الإيطالية الروسية في روما يوم أمس الثلاثاء، إن إيطاليا قدّمت شرحا مفصلا عن المهمة البرية والجوية، حول منع تسلل الأسلحة إلى ليبيا، وفقا لما نشرته وكالة آكي الإيطالية.

وأعرب وزير الخارجية الروسي، عن أمله إلى التوصل لحلول مرضية للجميع، تحترم صلاحيات مجلس الأمن الدولي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية