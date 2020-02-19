اخبار ليبيا الان

لافروف: روسيا تتفهم موقف إيطاليا في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده “تتفهم تمامًا شرعية الأسباب التي تدفع إيطاليا إلى السعي لاستعادة النظام في ليبيا، ومنع دخول الأسلحة إليها”.

وأوضح لافروف، بعد اختتام القمة الإيطالية الروسية في روما يوم أمس الثلاثاء، إن إيطاليا قدّمت شرحا مفصلا عن المهمة البرية والجوية، حول منع تسلل الأسلحة إلى ليبيا، وفقا لما نشرته وكالة آكي الإيطالية.

وأعرب وزير الخارجية الروسي، عن أمله إلى التوصل لحلول مرضية للجميع، تحترم صلاحيات مجلس الأمن الدولي.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك