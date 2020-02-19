عقوب: عام 2020 سيشهد افتتاح عدة مشاريع صحية في كل ليبيا

صرح وزير الصحة في الحكومة الليبية، الدكتور سعد عقوب، إن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية للمستشفيات، لأجل تقديم الخدمة الطبية بشكل لائق للمرضى، بما يسمح بتطبيق وخطة وإستراتيجية وزارة الصحة خلال عام 2020 م.

وأوضح عقوب، في تصريحه، يوم أمس الثلاثاء، إن الوزارة تحرص على زيادة السعة السريرية، وتوطين العلاج بالداخل، وتقريب الخدمة للمواطن.

‫وأشار وزير الصحة في الحكومة الليبية، أنه خلال الفترة الماضية، شهدت افتتاح العديد من المستشفيات والأقسام والعيادات في عدد من البلديات بشرق وغرب وجنوب البلاد، بعد تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية وفق للمعايير والمواصفات الطبية العالمية، والتي آخرها افتتاح مستشفى جالو المركزي بجنوب شرق البلاد بسعة 200 سرير.

‫وأعلن عقوب، إلى قرب استكمال تنفيذ خطة وزارة الصحة، في مجال توطين العلاج بالداخل، وتقريب الخدمة للمواطن بمدينة بنغازي، عبر سلسلة من الافتتاحات التي ستشهدها المدينة في الفترة القريبة القادمة، ومنها إعادة افتتاح مستشفى العيون، وإعادة افتتاح مستشفى بنغازي التعليمي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب، وعيادة الصابري المركزية، وغُرف العناية والعمليات، والمدرج الدراسي بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي.

‫وتطرق الوزير في تصريحه، إلى قرب تفعيل المجلس العربي للاختصاصات الطبية، إضافة إلى ‫افتتاح غُرف للعمليات والعنايات بمركز الكلى الهواري، وغُرفة العناية بمركز طب وجراحة القلب بنغازي، وافتتاح عناية الباطنية بمستشفى الهواري.

وأضاف وزير الصحة، أن الحكومة خلال الفترة المقبلة، ستفتتح مستشفى البريقة، ومستشفى المسالك بنغازي، ومستشفى أمساعد العام، ومستشفى عمر المختار بطبرق، ومستشفى جالو للطوارئ، وقسم كلى بأجدابيا، إضافة إلى عدد من العيادات، ووحدات الرعاية الصحية الأولية ببلدية أم الرزم، وصولا إلى الكفرة التي ستشهد قرب افتتاح مركز الكفرة للنساء والولادة، قسم الإيواء والعمليات.

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