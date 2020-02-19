منظمة إنسانية: فقدان الاتصال مع قارب للمهاجرين خرج من ليبيا

أعلنت منظمة إنسانية فقدان الاتصال مع قارب على متنه 97 مهاجرا غير شرعيين، خرج من ليبيا.

وتلقت منظمة «مراقبة المتوسط» غير الحكومية نداء استغاثة من القارب في ساعات متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وقالت: «القارب اتصل بنا خلال الليل كونه يواجه مخاطر في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا».

وحسب تصريحات المنظمة، فقد أبلغت السلطات المالطية لكنها «لم تتلق تأكيدا للشروع بعمليات الإنقاذ»، قبل أن تفقد الاتصال بالمركب منذ ساعات، مبدية أملها أن يكون الركاب بخير.

ونقلت الوكالة الإيطالية عن مصادر أمنية أن قاربا للمهاجرين رسا على سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، حيث وصلها عشرة رجال خلال الليل.

وأوضحت الوكالة أن المهاجرين وصلوا بمفردهم على متن قارب صغير، مذكرة أن يوم أمس أيضا كانت هناك دفعة مهاجرين أخرى وصلت بشكل مستقل، بينهم امرأتان حاملتان وطفلان.

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