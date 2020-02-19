ليبيا: حكومة الوفاق تعلق مشاركتها في محادثات جنيف بعد قصف قوات حفتر ميناء طرابلس

قررت حكومة الوفاق في وقت متأخر من ليل الثلاثاء وقف محادثات جنيف مع قوات حفتر التي ترعاها الأمم المتحدة. وجاء هذا القرار بعد تعرض ميناء طرابلس للقصف، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة خمسة آخرين، حسب ما نقلته وكالة رويترز عن حكومة الوفاق.
تعليق
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حكومة النفاق هي خاسره المباحثات علي كل ريح فهي وماتعلق المشاركه إلا منهبله ولقيت سبله تعليق المشاركه هو هروب من الهزيمه في المباحثات كما هي مهزومه في الأشتبكات تحاول حكومه الفرقاطه اللي رئيسها كثر زياطه ان تظهر بمظهر الحكومه التي لديها قرار سياسي وموقف وطني وهم مجموعة لصوص جندتهم الدوله الاستعماريه كخدم لمصالحها في ليبيا وسيلعنهم التاريخ مدي الحياه كما لعن عملاء سابقين لايطاليا يوم أحتلت ليبيا هؤلاء الخونه لازالوا ملعونين من قبل الليبيين
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