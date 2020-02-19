ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة السيارات في غريان

أعلنت مديرية أمن غريان، أمس الثلاثاء، ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة السيارات وتهريبها إلى خارج البلاد.

وأوضحت المديرية، أن أعضاء مركز شرطة أبو غيلان تمكنوا من ضبط ثلاثة أشخاص يستقلون مركبة آلية نوع كيا “سبورتاج” اللون رصاصي، وذلك بعد محاولة هروبهم من إحدى الإستقافات الأمنية بالمنطقة، وعند ضبطهم تبين بأن المركبة التي يستقلونها مسروقة من مدينة طرابلس وهم متجهون بها لجنوب البلاد لتهريبها إلى إحدى دول الجوار، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.