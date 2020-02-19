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اليوم.. انطلاق ملتقى القبائل الليبية في ترهونة

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تحتضن مدينة ترهونة، اليوم الأربعاء، أعمال ملتقى القبائل الليبية الذي تتواصل فعالياته على مدار يومين، بهدف التشاور حول عدد من النقاط أبرزها دعم قوات الجيش الليبي في محاربة الإرهاب والميليشيات المسلحة. 

وكان مشائخ مدينة ترهونة، قد أكدوا في وقت سابق على ضرورة حضور ومشاركة قبائل ورفله في هذا الملتقى لما لها من دور كبير في تحقيق المصالحة الوطنية واستقرار البلاد.

من جانب آخر قال “محمد ضو” نائب رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفله ان المجلس سوف يعقد اجتماعاً طارئاً مع كافة الأعضاء بخصوص هذه الدعوة ومناقشة إمكانية المشاركة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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