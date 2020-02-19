ارتفاع الدولار والإسترليني في السوق الرسمية

ارتفعت أسعار العملات الدولية الرئيسية الأكثر تداولا مقابل الدينار في السوق الرسمية اليوم الأربعاء.
وارتفع الدولار الأميركي بفارق 0.0055 دينار، مسجلا 1.4156 دينار اليوم مقابل 1.4101 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
كما صعد الجنيه الإسترليني بفارق 0.0066 دينار، مسجلا 1.8394 دينار اليوم، مقابل 1.8328 دينار أمس، وزاد اليورو بفارق 0.0003 دينار، مسجلا 1.5281 دينار مقابل 1.5278 دينار أمس.
وفي دول الجوار، صعد الدينار التونسي بفارق 0.0005 دينار، مسجلا 0.4951 دينار مقابل 0.4945 دينار أمس، بينما استقر الدينار الجزائري عند مستوى 0.117 دينار.
وعن عملات دول الخليج العربية، صعد الريال السعودي إلى 0.3774 دينار مقابل 0.3769 دينار أمس بفارق 0.0005 دينار، كما زاد الدرهم الإماراتي بفارق 0.0005 دينار، مسجلا 0.3854 دينار، مقابل 0.3849 دينار أمس.
أما العملات الآسيوية، ففي حين استقر الين الياباني عند 1.29 دينار، صعد الإيوان الصيني عند 0.2021 دينار مقابل 0.202 دينار، وبفارق 0.0001 دينار.
في المقابل خالفت الليرة التركية موجة الارتفاعات التي سجلتها العملات العربية والدولية، وانخفضت بفارق 0.0001 دينار مسجلة 0.2333 دينار، مقارنة بـ0.2334 دينار أمس.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك