ارتفاع الدولار والإسترليني في السوق الرسمية

ارتفعت أسعار العملات الدولية الرئيسية الأكثر تداولا مقابل الدينار في السوق الرسمية اليوم الأربعاء.

وارتفع الدولار الأميركي بفارق 0.0055 دينار، مسجلا 1.4156 دينار اليوم مقابل 1.4101 د‫ينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

كما صعد الجنيه الإسترليني بفارق 0.0066 دينار، مسجلا 1.8394 دينار اليوم، مقابل 1.8328 د‫ينار أمس، وزاد اليورو بفارق 0.0003 دينار، مسجلا 1.5281 دينار مقابل 1.5278 د‫ينار أمس.

وفي دول الجوار، صعد الدينار التونسي بفارق 0.0005 دينار، مسجلا 0.4951 د‫ينار مقابل 0.4945 د‫ينار أمس، بينما استقر الدينار الجزائري عند مستوى 0.117 د‫ينار.

وعن عملات دول الخليج العربية، صعد الريال السعودي إلى 0.3774 د‫ينار مقابل 0.3769 د‫ينار أمس بفارق 0.0005 دينار، كما زاد الدرهم الإماراتي بفارق 0.0005 دينار، مسجلا 0.3854 دينار، مقابل 0.3849 د‫ينار أمس.

أما العملات الآسيوية، ففي حين استقر الين الياباني عند 1.29 د‫ينار، صعد الإيوان الصيني عند 0.2021 د‫ينار مقابل 0.202 د‫ينار، وبفارق 0.0001 دينار.

في المقابل خالفت الليرة التركية موجة الارتفاعات التي سجلتها العملات العربية والدولية، وانخفضت بفارق 0.0001 دينار مسجلة 0.2333 د‫ينار، مقارنة بـ0.2334 د‫ينار أمس.

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