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“النواب” يرحب بمراقبة حظر السلاح الأوروبية بـ”شرط واحد”

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو مجلس النواب يوسف العقوري إن إعلان الاتحاد الأوروبي عن عملية لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة على ليبيا هو أمر مرحب به في حال كان بتنسيق مع الجيش الوطني.

وأضاف العقوري في تصريح لوكالة نوفا أن أي عملية لوقف تدفق الأسلحة التركية المتطورة إلى ليبيا والمرتزقة السوريون المتطرفون إلى قوات حكومة الوفاق يجب أن تكون قابلة للتنفيذ وأن على الاتحاد الأوروبي التحلي بالشجاعة لوقف الرئيس التركي رجب أردوغان عند حده لجلبه الإرهابيين إلى ليبيا والذين يشكلون خطرا أيضا على أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق عن إيقاف عمل عملية صوفيا وسحب كافة معداتها بعد الإتفاق على إطلاق عملية عسكرية لمراقبة حظر الأسلحة شريطة الإبتعاد عن مسارات المهاجرين وعدم إنقاذهم، وستكون العملية الجديدة عسكرية بحتة، وليست إنسانية حسب تأكيدات مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي أعلن أن العملية ستشمل ثلاثة مستويات مستخدمة الأصول الجوية والبحرية والأقمار الصناعية، وبحسب المعطيات الموجودة فستشارك في هذه العملية 7 طائرات مروحية وطائرات بدون طيار ، إضافة إلى 7 سفن عسكرية ستغطي كامل الساحل الليبي على البحر الأبيض المتوسط وستعترض طريق شحنات الأسلحة في طريقها إلى ليبيا .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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