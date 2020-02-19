إيطاليا.. دخول الأسلحة إلى ليبيا مشكلة مستمرة

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن استمرار دخول الأسلحة إلى ليبيا على الرغم من الحصار يعد مشكلة مهمة للغاية وهي مستمرة بنشاط حتى بعد مؤتمر برلين.

وأضاف دي مايو أن عدم الامتثال للحظر سمح للأطراف في ليبيا بمواصلة القتال ولذلك تلقينا تفويضا من الأمم المتحدة لتنظيم مهمة بحرية وجوية وحتى برية جديدة مشيرا إلى أنه بهذه الطريقة يمكننا أن نضمن المراقبة المستمرة عبر الأقمار الصناعية.

وانتقد دي مايو في وقت سابق “عملية صوفيا” الأوروبية، قائلاً أنها لم تمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا، مضيفا في تصريحات صحفية: “لم يعد بإمكان عملية صوفيا الوجود، ولم يعد لها وجوداً”. مؤكدا أن المهمة الجديدة ذات التفويض الجديد والتي طُرحت في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، في بروكسل يوم الاثنين الماضي، ستقدم مساهمة بحرية مهمة وستكون متواجدة على الجانب الشرقي للساحل الليبي، التي تصل إليه الأسلحة، وستكون مهمة للمراقبة وفرض الحظر، بحسب ما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

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