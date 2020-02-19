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إردوغان: الاتحاد الأوروبي لا يملك صلاحية اتخاذ قرار بشأن ليبيا

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن الاتحاد الأوروبي لا يملك أي صلاحية لاتخاذ قرار بشأن ليبيا.

وأضاف: «إذا لم تفض المساعي الدولية لحل عادل في ليبيا، سندعم حكومة الوفاق للسيطرة على البلد بأكمله»، حسب وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

والإثنين الماضي، أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اتفاقهم على بدء مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، بينما أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن الخطة الأوروبية «ستفشل بشكلها الحالي خصوصا على الحدود البرية والجوية بالمنطقة الشرقية».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • عايش فى اوهام ويتناسى وجود اقوى دولة عربية وافريقية واسلامية وهى مصر داعمة للجيش الوطنى وبمقدورها سحق كلابه فى ليبيا فى ساعات قليلة بينما هو يعيش فى اوهام نتيجة تعاطى المخدرات لينسى فضيحته فى سوريا

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