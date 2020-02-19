لافروف: يجب تشجيع الأطراف الليبية على الحوار

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، «الأطراف المؤثرة في ليبيا إلى تشجيع الأطراف الليبية للجلوس على طاولة الحوار».

وأشار إلى أن هذا الحوار «يجب أن يرتكز على قرارات مجلس الأمن الدولي»، حسب كلمته في مؤتمر صحفي بموسكو مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وفي 12 فبراير الماضي، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 2510، الذي يدعم تحقيق وقف إطلاق نار دائم وغير مشروط في ليبيا، كما يشدد على أهمية تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، كما سبقه قرار آخر دعا إلى مواجهة عمليات تصدير النفط غير الشرعية من ليبيا.

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