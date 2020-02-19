أردوغان: سندعم حكومة الوفاق حتى السيطرة على كامل ليبيا

أخبار ليبيا24

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء دعمه لحكومة الوفاق الوطني حتى حتى تبسط سيطرتها على كامل ليبيا.

وأبدى أردوغان دعمه لإعلان حكومة الوفاق الانسحاب من اجتماعات جنيف حول ليبيا، معتبرًا أنها خطوة مهمة.

وأشار الرئيس التركي إلى أن دخولهم إلى ليبيا أوقف عمليات “حفتر” فيها، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي لا يملك أي صلاحيات لاتخاذ قرار بشأن ليبيا.

وكانت القوات المسلحة العربية الليبية أعلنت أمس الثلاثاء استهدافها لمستودع أسلحة وذخائر في ميناء طرابلس وذلك بهدف إضعاف الإمكانيات القتالية للمرتزقة الذين وصلوا من سوريا عن طريق تركيا.

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