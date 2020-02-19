أردوغان يواصل تهديده ويعد بدعم حكومة الوفاق حتى السيطرة على كامل ليبيا

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، “بدعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، حتى السيطرة على البلد بأكملها”.

وخلال كلمته في البرلمان التركي، قال أردوغان إنه “إذا لم تفض المساعي الدولية لحلٍ سندعم حكومة الوفاق حتى تسيطر على البلد بأكملها”، مؤكدا أن “الاتحاد الأوروبي لا يملك أي صلاحية لاتخاذ قرار بشأن ليبيا”، وذلك حسب وكالة “الأناضول” التركية.

وأعلن الجيش الوطني الليبي، أمس الثلاثاء، تدمير سفينة تركية في ميناء طرابلس البحري تحمل على متنها أسلحة وذخائر.

فيما قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن هناك انتهاكات عسكرية مختلفة وتدخلات كثيرة في الملف الليبي، آخرها تعرض ميناء طرابلس لهجوم صاروخي.

بدوره، أعلن المتحدث باسم الرئيس التركي، إبراهيم قالين، أن تركيا لا تؤكد معلومات تفيد بأن سفينة لها غرقت خلال هجوم صاروخي في ميناء طرابلس.

وقال قالين ردا على سؤال حول قصف سفينة تركية في ميناء طرابلس: “كان هناك قصف، لكن لم تقع إصابات، وتم الرد على مصدر هذه النيران”.

وتابع قائلا: “أستطيع القول إنه بعد هذا هدأ الموقف”.

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