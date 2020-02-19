دعوات إيطالية لفرض حصار قبالة سواحل ليبيا

دعت عضو البرلمان الإيطالي جورجيا ميلوني الاتحاد الأوروبي إلى فرض حصار بحري قبالة السواحل الليبية لردع نشاط مهربي البشر ووقف الهجرة الجماعية غير المشروعة.

وذكرت ميلوني في تغريدة لها على موقع تويتر أن الاتحاد الأوروبي استبدل مهمة صوفيا بدورية بحرية وجوية لضمان حظر الأسلحة على ليبيا وإذا كان بالإمكان منع وصول الأسلحة فيمكن للدوريات أيضا منع انطلاق قوارب المهربين.

وكانت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية قد نشرت في وقت سابق تقريراً أشارت خلاله إلى أن الاتحاد الأوروبي أرسل أكثر من 327.9 مليون يورو إلى ليبيا، إضافة إلى 41 مليونا إضافيا تمت الموافقة عليها خلال ديسمبر الماضي لدعم منظمات الأمم المتحدة، إلا أن الأموال الأوروبية تم تحويلها بمبالغ ضخمة إلى شبكات متشابكة من عناصر المجموعات المسلحة وخفر السواحل المتورطين في تعذيب المهاجرين وابتزازهم وإساءة معاملتهم للحصول على فدية في مراكز الاحتجاز “رغم أنف” الأمم المتحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية