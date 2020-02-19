أردوغان: أتعهد بدعم الوفاق حتى السيطرة على البلاد بأكملها

ليبيا – تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء بدعم حكومة الوفاق حتى السيطرة على كمل ليبيا .

أردوغان قال خلال كلمته في البرلمان التركي اليوم الأربعاء وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية إنه “إذا لم تفضي المساعي الدولية لحل سندعم حكومة الوفاق حتى تسيطر على البلد بأكملها”.

وأكد الرئيس التركية على أن الاتحاد الأوروبي لا يملك أي صلاحية لاتخاذ قرار بشأن ليبيا، معتبراً أن انسحاب حكومة الوفاق من إجتماعات “5+5” بجنيف أمر مهم وبأن بلاده تدعم هذه الخطوة.

واختتم قائلاً :” دخولنا إلى ليبيا أوقف عمليات حفتر فيها”.