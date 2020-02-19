منظمة الدولية للهجرة: 1500 مهاجر تم اعتراضهم من ليبيا هذا العام

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اعتراض وإعادة أكثر من 1500 شخص حاولوا الهجرة من ليبيا إلى أوروبا خلال العام الجاري فقط.

وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى إعادة أكثر من 300 شخص إلى ليبيا من قبل خفر السواحل يوم أمس فقط، من أصل العدد الإجمالي الذي اعترضته المنظمة في ثاني أشهر العام الجاري 2020.

كما تحدثت المنظمة عن أن معظم المهاجرين ينتهي بهم المطاف في مركز احتجاز مكتظ حيث لا يزالون عرضة لمزيد من المخاطر.

أنقذت السفينة الإنسانية “أوشن فايكنغ”، 84 شخصا كانوا على متن قارب خشبي صغير، يبعد بقرابة سبعة كيلومترات من السواحل الليبية.

وكانت منظمة “إس أو إس ميديترانييه” التي تدير السفينة بالتعاون مع “أطباء بلا حدود” قد قالت الثلاثاء إن خفر السواحل الليبي اعترض قارب مهاجرين قبل يوم ، وأعاد 90 شخصا كانوا على متنه إلى ليبيا.

كما أوضحت المنظمة “طواقمنا أنقذت 84 شخصا من قارب خشبي مكتظ كانوا معرضين للخطر… لحسن الحظ، كانت الأحوال الجوية هادئة، حيث لم يرتد أي من الناجين سترات النجاة على متن القارب غير الصالح للإبحار”.

وفي وقت سابق، أنقذت سفينة “أوشن فايكنغ” 84 شخصا من قبالة السواحل الليبية صباح يوم أمس الثلاثاء. كما أنقذت قوات خفر السواحل المالطية 97 مهاجرا آخرين كانوا على متن قارب مهدد بالغرق.

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