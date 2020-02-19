ملف أمن الزنتان على طاولة اجتماعات باشاغا

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، صباح اليوم الأربعاء، وفد حكماء وأعيان ومشائخ وأعضاء المجلس العسكري بمدينة الزنتان.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن الوفد قدم خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس، شرحاً وافياً حول المشاكل والعراقيل التي تواجه الطرق الرابطة بمدينة الزنتان وما يصاحبها من مشاكل كتهريب للبشر والوقود الأمر الذي يؤثر على أمن المناطق المحيطة بالزنتان خاصة وبالوطن عامة.

وطمأن باشاغا أعضاء الوفد بأن وزارة الداخلية بكافة مكوناتها مستعدة للدفاع عن أمن الوطن والمواطن، معبرا عن استعداد وزارة الداخلية لتقديم الدعم من أجل مكافحة كافة الظواهر الهدامة التي تواجهها المدينة والمناطق المحيطة بها.