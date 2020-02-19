السويحلي: الميليشيات هي الضامن الوحيد للمحافظة على المسار الديمقراطي

ليبيا – أعرب عضو مجلس الدولة عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي عن إستعداده لمناقشة قضية تفكيك الميليشيات بشرط تطبيقها على الجميع دون إستثناء.

السويحلي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أمس الثلاثاء قال:” لن نقبل أبدا بتسليم سلاح قواتنا وأبطالنا المدافعين عن العاصمة أو تسميتهم بالمليشيات،فنحن مؤمنون بأن وجود هؤلاء الأبطال هو الضمان الوحيد للمحافظة على المسار الديمقراطي لدولتنا الوليدة وعدم الإنقلاب عليه كما حدث يوم 4-4″.

وإختتم قائلاً :”إننا على استعداد لمناقشة قضية تفكيك المليشيات بشرط تطبيقها على الجميع دون استثناء بدءًا بالميليشيا الأكبر في الرجمة التي تُسمي نفسها زورًا وبهتانًا بالجيش الوطني بينما هي في الحقيقة عبارة عن تحالف مُكون من 17 مليشيا قبلية ودينية مُتطرفة جمعتها المصلحة فقط باعتراف فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي”.

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