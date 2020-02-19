عقيلة صالح يؤكد على الثوابت الوطنية للوصول إلى دولة المؤسسات والقانون

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح جلسة مجلس النواب أمس على الثوابت الوطنية للمجلس والشعب الليبي، والتي لا يمكن التنازل عنها للوصول إلى دولة المؤسسات والقانون، وعدم التفريط في المكتسبات السياسية والعسكرية.

كما أكد صالح على ضرورة مشاركة مجلس النواب في المسار السياسي الذي تعمل عليه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وفقا لهذه الثوابت الوطنية، مجددا تأكيده أن المشكل في ليبيا أمني بالدرجة الأولى، محذرا من خطورة وجود الجماعات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة السوريين في العاصمة، مؤكدا استحالة عمل حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة في ظل وقوعها تحت المليشيات والمتطرفين والمرتزقة.

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