دي مايو: إستمرار تدفق الأسلحة إلى ليبيا مشكلة كبيرة

ليبيا – قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن استمرار دخول الأسلحة إلى ليبيا على الرغم من الحصار يعد مشكلة مهمة للغاية وهي مستمرة بنشاط حتى بعد مؤتمر برلين.

مايو رداً على سؤال من الصحفيين خلال مؤتمر صحفي مشترك نُظم في نهاية اجتماع 2 + 2 بين وزارتي الخارجية والدفاع في إيطاليا وروسيا أضاف:” عدم الامتثال للحظر سمح للأطراف في ليبيا بمواصلة القتال، للعمل على وقف دائم لإطلاق النار والذي ساهمت فيه روسيا بقوة يجب أن نوقف دخول الأسلحة إلى البلاد”،وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وتابع دي مايو:” للقيام بذلك تلقينا تفويضًا من الأمم المتحدة لتنظيم مهمة بحرية وجوية وحتى برية جديدة”،مشيراً إلى أنه بهذه الطريقة يمكن ضمان المراقبة المستمرة عبر الأقمار الصناعية ووجود سفن في البحر، مختتماً بالقول:” إذا سمح لنا بالجنود في الميدان الذين يقومون بدوريات على الحدود”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية