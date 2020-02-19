بلدية الكفرة: البعثة الأممية تتعمد إقصاء الجنوب الشرقي من الحوار السياسي

ليبيا – إعتبر المجلس التسييري لبلدية الكفرة أن بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا تقوم بإقصاء منطقة الجنوب الشرقي وحوض النفط والغاز والمياه وكأنه ليس جزء أصيل من النسيج الليبي.

المجلس أكد في بيان له وتابعته صحيفة المرصد على تعمد البعثة عبر كل المراحل السابقة تغييب صوتهم دون أي مبرر لذلك.

ونوّه المجلس إلى متابعتهم بقلق للأحداث الجارية في ليبيا خصوصاً مايتعلق بجهود البعثة الأممية بشأن عقد ملتقى للحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين.

وجاء في نص البيان:” بلدية الكفرة غير معنية بأي مخرجات سياسية أو اقتصادية لأي طرف أو جهة سياسية ما لم تمثل بطريقة منظمة أسوة بكل المناطق والأقاليم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية