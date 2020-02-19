البرغثي: الجزائر منزعجة من التدخل التركي في ليبيا وتزويد الميليشيات بالسلاح

ليبيا – اعتبر وزير الدفاع السابق محمد البرغثي أن إحتمالية تدخل الجزائر عسكرياً ضد القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر أمر غير دقيق وغير صحيح.

البرغثي وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري أمس الثلاثاء أكد أن الجزائر منزعجة أصلا من التدخل التركي في ليبيا وتزويد الميليشيات بالسلاح، لافتاً إلى أن هذا ليس موقف الجزائر وفقط لأن كل دول الجوار والدول الداعمة وعلى رأسها أميركا يتمنون أن يدخل الجيش إلى طرابلس ويجبر الميليشيات المسلحة على نزع سلاحها وتفكيكها.

وأشار وزير الدفاع السابق إلى أن جميع الأطراف دوليا ومحليا مقتنعون أنه لا أمن ولا أمان طالما أن هنالك قطعة سلاح خارج السيطرة وطالما هنالك عصابات يبتزون الدولة بقوة السلاح.

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