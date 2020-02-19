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تفاصيل مباحثات حفتر مع وزير الدفاع الروسي

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

كشفت وسائل إعلامية مطلعة، عن وصول القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو.

وبحسب المصادر، فأن حفتر التقى فور وصوله مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، لبحث الوضع الراهن في ليبيا.

وشدد الجانبان على أهمية المباحثات التي جرت في 13 يناير في موسكو لإرساء اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق عملية تطبيع الوضع في البلاد.

كما أكد الطرفان على ضرورة تنفيذ قرارات مؤتمر برلين، وعلى عدم وجود بديل للطرق السياسية من أجل تسوية الأزمة الليبية، والحفاظ على استقلال ووحدة وسيادة ليبيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • الكل يسعى للجيش الوطنى بالامس امريكان واليوم الروس فالقوى يحترمه الجميع والخسران يستنجد باردوغان الجبان ياخذ منه هزيان فهو بهلوان يثير ضحك الجميعﻻ

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