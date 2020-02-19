تفاصيل مباحثات حفتر مع وزير الدفاع الروسي

كشفت وسائل إعلامية مطلعة، عن وصول القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو.

وبحسب المصادر، فأن حفتر التقى فور وصوله مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، لبحث الوضع الراهن في ليبيا.

وشدد الجانبان على أهمية المباحثات التي جرت في 13 يناير في موسكو لإرساء اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق عملية تطبيع الوضع في البلاد.

كما أكد الطرفان على ضرورة تنفيذ قرارات مؤتمر برلين، وعلى عدم وجود بديل للطرق السياسية من أجل تسوية الأزمة الليبية، والحفاظ على استقلال ووحدة وسيادة ليبيا.