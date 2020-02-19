الجروشي: على دول العالم وضع حد للعربدة التركية.. والحديث عن وقف إطلاق النار خيانة عظمى

ليبيا – أعرب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي طارق الجروشي عن ترحيب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بقراري وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي وبما جاء في مؤتمر ميونيخ للأمن والقاضيان بقيام الإتحاد الاوروبي بمراقبة الانتهاكات المتواصلة لحظر السلاح في ليبيا.

الجروشي قال وفقاً للموقع الرسمي التابع لمجلس النواب إنه من الضروري تكثيف الجهود الدولية بفرض حظر الارهاب الدولي العابر والمتمثل في إرسال تركيا آلاف الإرهابيين إلى طرابلس لمساندة حكومة السراج غير الشرعية.

ولفت إلى أن تركيا تقوم منذ سنوات وعلناً بدعم المليشيات الارهابية والمتطرفة التي تسيطر على العاصمة من خلال إمدادها بالسلاح والعتاد الذي يسهم في خرق الأمن القومي وقتل الليبيين اضافة إلى إستخدام الرحلات الجوية للخطوط الليبية والأفريقية في جلب المرتزقة والذخائر والمعدات العسكرية في انتهاك واضح للقانون الدولي والإنساني وبشكل يعرض المدنيين للخطر.

وذكر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أن الأمر يتطلب معالجة جذرية من المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي والافريقي ولابد من العمل على وقف التدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية الليبية والعمل على منع تدفق الارهابيين الدوليين والأسلحة والذخائر والتي تتم جهاراً ونهارً .

كما أوضح الجروشي بأن الجيش يخوض معركته ضد الإرهاب نيابة عن المجتمع الدولي الذي يتابع بصمت مريب اللعبة الدموية المميتة التي يخوضها التنظيم العالمي للإخوان عبر تركيا وقطر، مؤكداً على ضرورة أن يضع العالم حداً “للعربدة التركية” حتى تنعم ليبيا و دول الجوار بالأمن ليتمكن الجيش من تطهير البلاد من الاٍرهاب والفساد ومساعدة البرلمان لبناء الدولة الليبية القائمة على الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان.

ونوّه إلى أن أي حديث عن وقف إطلاق النار من قريب أو بعيد يعد خيانة عظمى أن البلاد في حالة احتلال ارهابي عابر الحدود مما يعطي الحق الدولي والشرعي والقومي في الدفاع عن الوطن.

وشدد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي على أن أمن ليبيا مرتبط بأمن العالم ولاسيما بأمن الاتحاد الأوروبي نتيجة لموقع ليبيا وهو ما يتطلب مزيد من العمل الأمني الدولي المشترك لضبط الحدود البحرية المشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي المطلة على المتوسط ودول الاتحاد المغربي التي سيستغلها الارهابيين.

ختاماً أشار إلى أن كافة الجهود الأوروبية تعتبر تغيرات إيجابية قوية تصب في مصلحة القضية الأمنية القومية الليبية.

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