البدري: ما تقوم به تركيا في ليبيا عدوان وغزو لأراضينا

ليبيا – قال نائب رئيس وزراء الحكومة الليبية عبد السلام البدري إن المسار العسكري لحل الأزمة الليبية مرتبط بالمسار السياسي، مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة تسيطر على 90 % من مساحة البلاد وهو المؤسسة الشرعية في البلاد،مشيراً إلى أن الجيش له أرقام عسكرية وتراتبية في الرتب وهو جيش نظامي.

البدري، وفي حوار خاص أجرته مع صحيفة “الإتحاد”الإماراتية اليوم الأربعاء أوضح أن ما يسمى بحكومة الوفاق في طرابلس تستعين بميليشيات مسلحة ومرتزقة أجانب،مشيراً إلى تورط تركيا في إرسال مرتزقة سوريين مقابل ألفي دولار للقتال إلى جانب ميليشيات الوفاق ودعمها ضد قوات الجيش،متهماً الدول الغربية بالكيل بمكيالين في التعاطي مع الأزمة الليبية.

واستنكر البدري القرار الأخير الصادر عن الاتحاد الأوروبي بالإعلان عن مراقبة المنطقة الشرقية بليبيا لتطبيق حظر التسليح،مشيراً إلى أن مدن المنطقة الغربية التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق متورطة في تهريب الأسلحة والمرتزقة للميليشيات في طرابلس.

كما لفت إلى أن الأسلحة التي يتم تهريبها إلى ليبيا تصل إلى موانئ مصراتة وطرابلس قادمة من إيطاليا وتركيا،مشيراً إلى أن أنقرة تدعم الميليشيات بذريعة إحياء الدولة العثمانية والتي يسعى أردوغان للبدء من شمال أفريقيا في تطبيق مشروعه الخبيث.

وأوضح نائب رئيس وزراء الحكومة الليبية أن كل التدخلات التركية سلبية على ليبيا وعلى الشعب التركي، ؤكداً أن تركيا لديها طموحات استعمارية في الأراضي الليبية لتحقيق أجندتها المشبوهة،مشيراً إلى أن أنقرة تسعى لاستغلال النفط والغاز في المنطقة الشرقية ونهبه لصالح الخزينة التركية.

وقال إن الجانب التركي يدعم تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا لتثبيت وجوده في البلاد وذلك لإيجاد ما وصفه بـ”شوكة” في خاصرة الدولة المصرية لمحاصرتها واستهدافها.

البدري أكد أن ما تقوم به تركيا في ليبيا هي عدوان وغزو للأراضي الليبية،مشيراً إلى أن أردوغان وقع اتفاقاً مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج واصفا إياه بـ”غير الشرعي” لأنه لم يحظ بثقة مجلس النواب خلال جلستين متتاليتين،لافتاً إلى أن النظام الليبي قبلي وعشائري والسراج لا ينتمي إلى أي قبيلة ليبية معروفة وهو في الأساس جذوره تركية.

وحول إغلاق الحقول والموانئ النفطية من قبل القبائل الليبية،أكد البدري تأييده لهذه الخطوة لتجفيف منابع تمويل حكومة الوفاق للميليشيات المسلحة وللنظام التركي،مشيراً إلى أن وضع فائز السراج مبلغ يقدر بـ4 مليارات دولار من دون فوائد وذلك دعماً للخزينة التركية من أموال الشعب الليبي،موضحاً أن المرتزقة الذين يأتي بهم أردوغان يتم دفع لهم رواتب من واردات النفط الليبي وهو ما يمثل تجارة بدماء الليبيين.

وعن دور القبائل الليبية في المشهد الراهن بليبيا،أوضح نائب رئيس الوزراء أن 97 % من سكان ليبيا من أصول عربية تنتمي لقبائل عربية، لافتاً إلى أن البلاد دولة إسلامية وسلمية بالكامل وتحتضن طوائف أخرى ولا وجود لاختلاق ديني أو عرقي،مؤكداً أن النظام القبلي دوره إيجابي في المشهد الليبي ووفر حقوق الليبيين وفي مقدمتهم المرأة،لافتاً في الوقت ذاته إلى أن ليبيا تعتز بعروبتها وتتمسك بذلك.

وحول الدور السلبي الذي تلعبه جماعة الإخوان في ليبيا،أوضح البدري أن جماعة الإخوان والمنتمين لها بالبلاد عددهم قليل مقارنة بدول أخرى، مؤكداً أن عدد من الشباب تم التغرير بهم من قبل تيار الإسلام السياسي خاصة الإخوان في مصر الذين يحاولون تحويل ليبيا إلى بيت مال المسلمين،مؤكداً أن ليبيا تتمسك بالأفكار الوسطية بعيداً عن التكفيرية والمتشددة وهو ما يميز الدولة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية