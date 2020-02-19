الرئاسة التركية: ماحدث بميناء طرابلس تحرش تم الرد عليه بالمثل

ليبيا – علق المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن على إصابة شحنة حاويات في ميناء طرابلس خلال إنزالها على الرصيف من سفينة شحن تحمل إسم ” آيلا ” بعد وصولها من تركيا ما أدى لتصاعد الدخان.

قالن أشار وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية إلى أن الهجوم الذي شنته من وصفهم بـ”ميليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) على ميناء طرابلس “تحرش وتم الرد عليه بالمثل”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء عقب اجتماع الحكومة التركية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة وذلك في معرض رده على سؤال أحد الصحفيين حول ماجرى في ميناء في العاصمة طرابلس.

ولفت إلى أن: “ما جرى كان هجوماً فاشلاً بقصد التحرش وتم الرد عليه بالمثل وأكثر على الفور، هذه الحادثة وقعت ليلة أمس وبعد ردنا عليها يمكننا القول بأنّ الوضع هدأ تماماً”.

واتهم قالن من وصفهم بـ”قوات حفتر” بأنها تواصل كل يوم خرق وتخريب خارطة الطريق في ليبيا التي طرحتها الأمم المتحدة واتفقت عليها عدة دول وتعطيل حقول النفط وإلحاق الضرر بالاقتصاد الليبي قائلاً: “صمت المجتمع الدولي حيال هذه الغطرسة، يدعو للتساؤل”.

وأضاف: “رغم كل القرارات، فإن حفتر يتلقى المساعدات العسكرية، الأنباء المتعلقة بقرب بدء الاتحاد الأوروبي مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا، قائلا: “أولاً إنّ مراقبة من هذا المثيل يجب أن تتم تحت سقف الأمم المتحدة وبالتشارو والتعاون مع حكومة الوفاق كما تنص قرارات الأمم المتحدة وثانياً ينبغي تحديد المناطق التي يدخل منها السلاح والمسلحون إلى ليبيا.

ودعا قالن في ختام تصريحاته إلى ضبط المناطق الحدودية الشرقية والجنوبية في ليبيا، مؤكداً على أن المناطق التي يأتي منها السلاح والدعم العسكري والسفن والطائرات المحملة بالأسلحة معلومة عند الجميع.

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